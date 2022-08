"Absurd verhaal" van Victor Campenaerts doet José De Cauwer glimlachen: "Geweldige transfer"

Victor Campenaerts (30) was zondag goed voor een primeur. De Tour of Leuven was zijn eerste eendagszege. Eentje waarvan de uurrecordhouder zijn team Lotto-Soudal vooraf zelf over had getipt.

"Vorige week had Campenaerts naar de ploegleiding gebeld met de boodschap dat het zijn dag zou worden en dat hij wou schitteren in de Tour of Leuven", vertelt een enthousiaste José De Cauwer.

"Net zoals hij dit voorjaar aan iedereen had verkondigd dat hij in Dwars door Vlaanderen ging schitteren en waar hij het ook effectief deed."

"Dat is bijna een absurd verhaal", zegt onze cocommentator. "In deze tijd heb ik er dat nog weinig weten te doen."

“Campenaerts brengt de spirit in de ploeg. Ik vind het een geweldige transfer van Lotto-Soudal.”