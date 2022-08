LIVESTREAM: Kan Jago Geerts zijn voorsprong in het WK nog wat uitbouwen?

Jago Geerts beschikt na de Grote Prijs van Vlaanderen enkele weken geleden over een bonus van 23 punten op zijn eerste achtervolger Tom Vialle.

Geerts heeft 590 punten, Vialle heeft er 567. De 3e in de stand, Simon Längenfelder, telt met 469 punten al meer dan 100 punten achterstand.

Ook Liam Everts is van de partij in Zweden. Everts werd gisteren 18 jaar. Hij staat voorlopig 13e in het WK.