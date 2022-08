Geen EK in München voor pistier Lindsay De Vylder na valpartij

Bondscoach Kenny De Ketele bevestigde het forfait van De Vylder zondag aan persagentschap Belga.

"Lindsay had na zijn val enkele verwondingen in het aangezicht", legde hij uit. "We hebben lang gewacht met de beslissing, maar vandaag is uiteindelijk toch beslist hem niet te laten deelnemen in München."

"We willen geen risico's nemen. Lindsay speelt een belangrijke rol in onze plannen met het oog op de Olympische Spelen van Parijs in 2024. We willen dat hij begin volgend jaar helemaal topfit kan beginnen aan de kwalificaties voor Parijs."

De Vylder zou in München een duo hebben gevormd met Robbe Ghys in de ploegkoers. Hij wordt vervangen door Fabio Van Den Bossche.