BEKIJK: Liam Everts is 18 geworden: "Nu is het tijd voor seks, drugs en rock-'n-roll"

Cadeaus van de concurrenten

"Happy birthday to you", zongen enkele tientallen aanwezigen voor Liam Everts.

"Iedereen bedankt!", antwoordde Liam met de glimlach, voor hij allerlei cadeautjes van zijn concurrenten in ontvangst mocht nemen.



Everts kreeg een hele hoop gesigneerde truitjes. Een opsteker na een moeilijke dag waarin hij te kampen kreeg met buikkrampen.

Papa Stefan had het feestje in elkaar gestoken, samen met zijn vrouw. Stefan was even blij als zoon Liam en riep: "Nu je volwassen bent, is het tijd voor seks, drugs en rock-'n-roll."