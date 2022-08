Analisten kijken met grote ogen naar “monsterlijke” Erling Haaland: “Sterkte aan verdedigers”

Die moeilijke stap van de Bundesliga naar de Premier League? Erling Haaland verteerde hem schijnbaar moeiteloos. Alleen bij de interviews is het nog een beetje aanpassen. In Engeland mag niet gevloekt worden op televisie. En dus moest Sky Sports de "biepjes" bovenhalen in onderstaand interview met de matchwinnaar.

Zelfs achter de microfoon kent hij zijn gelijke niet. Gevraagd naar de aanwezigheid van vader Alfie (zelf ex-speler van City) in de tribune lachte Haaland eens: "Leuk dat hij mijn goals heeft kunnen zijn, maar dat is alweer 30 minuten geleden. Ik moet blijven doorgaan." Voor wie er vooraf aan twijfelde: de Premier League heeft er een fenomeen bij. Ook City-trainer Pep Guardiola was er achteraf snel bij om de vroege criticasters op hun plek te zetten. "Vorige week, tegen Liverpool, miste hij een grote kans en zeiden mensen nog dat hij een mislukking was en dat hij zich niet zou kunnen aanpassen aan de Premier League", grijnsde de Spanjaard. "En nu is hij opeens de nieuwe Thierry Henry of Cristiano Ronaldo."

Hij is niet te stoppen. Een spits wiens cijfers neorm zullen zijn. Een wonderbaarlijk talent. Mark van Bommel

"Geef het gewoon wat tijd", ging de succescoach verder. "Dit was zijn eerste Premier League-wedstrijd en hij heeft nog een lange carrière voor zich. Straks, als hij met pensioen is, zullen we zijn tijd hier analyseren."

Zo lang wachten ze over het kanaal uiteraard niet. Analisten konden niet snel genoeg hun lovende tweets over Haaland de wereld insturen. "Hij is onhoudbaar", tikte Gary Lineker op zijn telefoon. "Een spits wiens cijfers enorm zullen zijn. Een wonderbaarlijk talent." Ook Michael Owen strooide met lof: "Deze gast is een doelpuntenmachine. Als dit een teken is van wat er nog aankomt, moet elke verdediging ongerust zijn." Premier League-recordschutter Alan Shearer (260 treffers) tweette dan weer met een knipoog: "Nog 258 te gaan!" (lees verder onder de tweets)

Oneerlijke concurrentie

In de dure televisiestudio's van de Engelse betaalzenders fileerde men ook de eerste knalprestatie van Haaland.



Vooral Roy Keane was bij Sky Sports zwaar onder de indruk. "Wat heeft deze jongens kwaliteiten, zeg. En hij gaat dit seizoen een karrenvracht aan kansen krijgen, dat hebben we nu gezien." "Mensen spraken eerst van 20 goals, maar als hij zelfs de penalty's neemt dan worden het er misschien 30 à 40. Echt, sterkte aan alle verdedigers. Ze zullen het nodig hebben. Met Haaland heeft City nu ook iemand die achter de defensie loopt. Daar kon West Ham niet mee om vandaag."

Hij is te snel, te sterk en te efficiënt voor verdedigers. Gary Neville