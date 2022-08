Van Napels naar Istanbul: Dries Mertens op weg naar Galatasaray

Na een romance van 10 jaar draaiden de gesprekken over een contractverlenging tussen Dries Mertens en Napoli op niets uit. Deze week nam de Rode Duivel afscheid van "zijn thuis". "Ik wist dat deze dag zou komen, maar ik wist niet dat het zo moeilijk zou zijn", vertelde hij.

Mertens wou zijn huis in Napels ook niet verkopen, maar hij zal wel moeten investeren in een buitenverblijf in Istanbul. De Rode Duivel wil namelijk een vervolg aan zijn carrière breien bij Galatasaray.

De Turkse recordkampioen, goed voor 22 landstitels, wacht al sinds 2019 op een nieuwe kroon. Vorig seizoen eindigde het op een ontluisterende 13e plek, in de laatste 60 jaar was het nog nooit zo laag gezakt.

Mertens, topschutter aller tijden bij Napoli met 148 goals, moet de ploeg van Okan Buruk opnieuw aanvuren. Er zou een contract voor één seizoen met een optie op een extra seizoen klaarliggen in Istanbul.