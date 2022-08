Meesseman en Allemand helpen leidersplaats verstevigen in WNBA

Emma Meesseman speelde tussen 2013 en 2020 in Washington. Haar nieuwe werkgever Chicago had echter iets recht te zetten na een nederlaag tegen Dallas op woensdag en dat ondervond Washington meteen in het eerste quarter.

Chicago liep meteen 29-15 uit. Die kloof zouden de bezoeksters nooit meer dichten. Enkel in het laatste quarter kwam Washington nog wat dichter. De wedstrijd eindigde op 93-83 (29-15, 26-19, 22-21, 16-28).

Meesseman was goed voor tien punten, vijf assists en vier rebounds. Ze stond ruim 27 minuten op het terrein, tien minuten meer dan Allemand. Die eindigde met vier assists, drie punten en twee rebounds.

Met 24 zeges in 32 wedstrijden verstevigt Chicago zijn leidersplaats in het klassement. Het team is al zeker van de play-offs, het reguliere seizoen eindigt op 14 augustus.