João Almeida triomfeert in bergrit in Burgos, maar Pavel Sivakov pakt de eindzege

Het profiel van de slotrit nodigde uit om het klassement nog overhoop te gooien. Dat was evenwel buiten Ineos gerekend, dat (mede dankzij een sterke Laurens De Plus) een strak tempo oplegde op de slotklim in dienst van Pavel Sivakov.

Het hongerige nijlpaard slokte als laatste Chris Harper op. Op dat moment waren we al zo dicht bij de top genaderd dat de eindzege van Sivakov al vaststond.

De kroon op het werk kon de Fransman (tot voor kort een Rus) niet zetten. In de slotfase moest hij Miguel Angel Lopez (tot voor kort op non-actief voor zijn vermeende rol in een dopingzaak) en João Almeida laten gaan.

Almeida had even daarvoor nog aan de rekker gehangen, maar de Portugees is op de fiets als een kat met 9 levens. Met de finish in zicht moest Lopez zich toch gewonnen geven.



Op minder dan 2 weken van de Vuelta hebben Almeida, Lopez en eindwinnaar Sivakov zich in ieder geval getoond in deze Ronde van Burgos, al zal de tegenstand straks een stuk steviger zijn.



Vanuit Belgische hoek is vooral de prestatie van Ilan Van Wilder hoopgevend. De nog altijd maar 22-jarige Belg van Quick Step-Alpha Vinyl lijkt eindelijk verlost van ziekte en blessures en dat vertaalt zich nu ook in uitslagen. Hij wordt 5e in de eindstand, zijn beste resultaat bij de profs.