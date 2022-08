Ilan Van Wilder komt weer boven water in Burgos: "Opsteker na al die tegenslagen"

In de jeugd was Ilan Van Wilder vaak de renner die Remco Evenepoel het dichtst kon benaderen, maar zijn eerste jaren bij de profs waren niet altijd een pretje. Zijn passage bij DSM liet een vervelende smaak na, maar ook bij Quick Step-Alpha Vinyl wordt hij achtervolgd door blessures en ziekte.

"Ik wist zelf ook niet wat mijn niveau zou zijn voor deze week", zegt Van Wilder. "Vlak voor de Ronde van Wallonië was ik wat ziek geworden, dus daar kon ik niet van start gaan."

"Maar ik had de voorbije weken wel hard gewerkt. Dat ik goed aan deze ronde begon, gaf me ook wat de wind in de zeilen."

Van Wilder koos ervoor om zijn eigen tempo te rijden op de slotklim van de slotrit. "Als ik hen had proberen bij te benen, had ik juist nog meer tijd verloren. Uiteindelijk kon ik nog een paar renners oprollen en wat plaatsen winnen in de eindstand."

Van Wilder liet onder meer Giro-winnaar Jai Hindley achter hem op weg naar een 5e plaats. "Dat is goed voor mijn moreel. Het doet deugd dat ik na al die tegenslagen dit niveau kan halen. Dit geeft me vertrouwen voor de volgende races." In principe rijdt Van Wilder nog de Ronde van de Ain en daarna zet hij weer koers naar Spanje, waar hij Evenepoel mag bijstaan in de Vuelta.