Geert De Vlieger blikt vooruit op Engelse titelstrijd: "Duo De Bruyne-Haaland zal City naar nieuwe titel leiden"

Het wachten is eindelijk voorbij. Gisteren verklaarden Arsenal en Crystal Palace het nieuwe Premier League-seizoen officieel voor geopend. Het ideale moment voor analist Geert De Vlieger om even in zijn glazen bol te kijken. "Het duo De Bruyne-Haaland zal City naar een nieuwe titel leiden."

"Het wordt opnieuw een tweestrijd tussen City en Liverpool"

Vorig seizoen kregen we een razend spannende titelstrijd te zien tussen Manchester City en Liverpool. Een stevig potje armworstelen dat op de slotspeeldag uiteindelijk door de Citizens gewonnen werd. Een scenario dat volgens Geert De Vlieger ook dit seizoen herhaald wordt.



"Vorig jaar hadden we nog het gevoel dat Chelsea en United zich wat zouden mengen, maar uiteindelijk is het toch een tweestrijd geworden. Het verschil met plek 3 en 4 was ook zo groot dat het opnieuw tussen dezelfde twee ploegen zal gaan", vertelt de ex-Rode Duivel.

City en Liverpool zijn even sterk gebleven of zelfs nog sterker geworden. Geert De Vlieger

"Beide teams zijn even sterk gebleven of zelfs nog sterker geworden. Hoewel onder meer Tottenham en United met een inhaalrace bezig zijn, dicht ik City toch iets meer kans toe. Ook vanwege ene Erling Haaland die ze deze zomer gehaald hebben."



"Er was wel wat commotie nadat de Noor in de Community Shield enkele kansen had gemist, maar ik denk toch dat het duo De Bruyne-Haaland City naar een nieuwe titel zal leiden."

Bij titelverdediger City wordt opnieuw fel gerekend op Kevin De Bruyne.

"Liverpool heeft het vertrek van Mané goed opgevangen"

Ook in Liverpool loopt er dit jaar een nieuwe aanvaller rond. De vicekampioen zag met Sadio Mané een van zijn goudhaantjes richting Bayern München verkassen en legde 75 miljoen euro neer voor de Urguayaanse targetspits Darwin Nuñez.



"Liverpool heeft het vertrek van Mané goed opgevangen. Ze haalden Nuñez bij Benfica en dat blijkt toch meteen een directe versterking te zijn. Luis Diaz heeft vorig seizoen ook getoond dat hij een meerwaarde is en natuurlijk hebben ze het contract van Salah kunnen verlengen."



"Klopp en co weten dat ze vorig jaar op 1 puntje zijn gestrand en ze ook dit jaar City het vuur aan de schenen kunnen leggen. Het zal erop aankomen om in de ogenschijnlijk makkelijkere wedstrijden geen punten te laten liggen en in de rechtstreekse confrontaties met City het verschil te maken", legt De Vlieger uit.

Darwin Nuñez moet bij Liverpool de leemte van Sadio Mané opvullen.

"Prestaties van Trossard blijven in België onderbelicht"

Met de start van de Premier League zullen er ook opnieuw een heel pak Belgen wekelijks in actie komen op de Engelse velden. Naar welke landgenoten kijkt De Vlieger het meest uit?



"De Bruyne is momenteel misschien wel de beste speler in de Premier League, maar daarnaast heb je ook nog spelers zoals Tielemans en Dendoncker. Je merkt wel duidelijk dat er een nieuwe generatie Belgen richting Engeland trekt. Denk maar aan Mangala en Onana."



"Ik heb ook al een tijdje het gevoel dat de prestaties van Trossard een beetje onderbelicht blijven in België. Het is 'maar' Brighton en dan valt dat tussen de plooien. Als hij goed speelt bij de Rode Duivels zijn mensen dan verrast, maar hij speelt beter dan velen denken", sluit de analist af.