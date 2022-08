Onze olympiërs van de toekomst: toptalent Roos Vanotterdijk (17) schittert in het zwembed

Roos Vanotterdijk is nog maar 17 jaar, maar brandt van ambitie. Het jonge zwemtalent uit Houthalen-Helchteren is sterk op de vlinderslag, de vrije slag en de rugslag.

Topsport is een levensstijl waar ik bewust voor gekozen heb. Ik heb er alles voor over om te zorgen dat het perfect is en dat ik achteraf nergens spijt van moet hebben

Roos Vanotterdijk heeft als doel om op de Olympische Spelen te staan. Parijs komt misschien nog te vroeg, maar in LA 2028 wil ze er zeker bij zijn.



"Topsport is een levensstijl waar ik bewust voor gekozen heb. Ik heb er alles voor over om te zorgen dat het perfect is en dat ik achteraf nergens spijt van moet hebben. Gezond eten door de week en zien dat je voldoende energie hebt voor de trainingen. Omdat ik niet veel vrije tijd heb, komt er af en toe een vriendin eten."



"Ik ben begonnen met zwemmen omdat het moest van mijn ouders. Op mijn 4e ging ik naar de zwemschool, op mijn 8e ging ik bij de competitie-groep. 5 keer per week zwemmen, dat was geweldig. Elke avond was het reikhalzend uitkijken om te vertrekken."

"Het water is de plaats waar ik alles kan loslaten en tot rust kan komen. Dan kan ik mijn gedachten de vrije loop laten en heb ik de controle."