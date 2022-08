Milan presenteert Charles De Ketelaere om 14 u, fans oefenen op uitspraak

vooraf, 11 uur 36. "We hadden een aanvaller als Charles De Ketelaere nodig".

vooraf, 11 uur 30. Aan Milanello probeerden enkele fans een glimp van de trainende Milan-selectie op te vangen. Onze reporter vroeg hen of ze de naam van Charles De Ketelaere al konden uitspreken. Dat ging al bij al vrij goed. Wat denken ze overigens van hun Belgische aanwinst? "We hadden zo'n aanvaller nodig", klinkt het bij een vrouwelijke supporter. "Ik heb hem nog maar weinig zien spelen en ik ken de Belgische competitie niet zo goed", vertelde een Milan-fan, "maar als Paolo Maldini hem zo graag wilde... Ik vertrouw op het bestuur." .

vooraf, 11 uur 09. De Serie A gaat volgend weekend van start. Milan opent dan met een thuismatch tegen Udinese. Zaterdag en zondag oefent de Italiaanse kampioen nog en coach Stefano Pioli verklapte al dat Charles De Ketelaere in principe minuten zal maken in beide matchen. .

vooraf, 10 uur 55. Charles zal een beetje tijd nodig hebben. Ik was de eerste om te zeggen dat hij geen haast mag hebben. Stefano Pioli (coach AC Milan).

Milan-coach Stefano Pioli over Charles De Ketelaere: "Elegant en intelligent"

vooraf, 10 uur 54. Voorstelling om 14 u. Na de rollercoaster van de voorbije weken is Charles De Ketelaere eindelijk een speler van AC Milan. De Italiaanse kampioen presenteert zijn 21-jarige aanwinst om 14 u aan de pers. Sporza-reporter Bert Sterckx is ter plaatse. We volgen de voorstelling op deze pagina. .