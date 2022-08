LIVE: Volg de officiële voorstelling van Charles De Ketelaere bij AC Milan

clock 14:11 vooraf, 14 uur 11. De Italianen proberen het nog eens: is er dan echt geen bijnaam? De schuchtere De Ketelaere moet hen weer ontgoochelen. "Men zegt gewoon Charles tegen mij, meestal op zijn Frans." . De Italianen proberen het nog eens: is er dan echt geen bijnaam? De schuchtere De Ketelaere moet hen weer ontgoochelen. "Men zegt gewoon Charles tegen mij, meestal op zijn Frans."



Of ik de voorbije dagen al door iets verrast was? Het is gewoon een ander land en de trainingen zijn zeer intens. Charles De Ketelaere.

Kaka 2.0? Bij de Milan-fans dromen ze al dat ze de nieuwe Kaka gestrikt hebben. "Ik weet wat voor een geweldige speler hij was. Ik heb video's bekeken, maar ik heb mijn eigen capaciteiten. Maar ik hoop dat ik hetzelfde kan brengen." Milaan, ook Inter, kleurt tegenwoordig wel opvallend Belgisch. Bij de stadsrivaal speelt ook Romelu Lukaku met rugnummer 90. Dat belooft. "Dat rugnummer had ik ook bij Club. Het is niet zo belangrijk, maar het bracht me wel geluk en succes."

AC Milan heeft het roer omgegooid en werkt tegenwoordig met erg veel jongeren. Was dit ook doorslaggevend voor zijn keuze? "Het was belangrijk dat Milan kansen geeft aan de jeugd. Je ziet ook hoe zulke spelers groeien en de ploeg beter maken", vertelt CDK, aan wie ook gevraagd wordt of hij een bijnaam heeft. "Het maakt niet uit hoe jullie mij noemen", grapt hij.

Charles De Ketelaere moest lang wachten op de witte rook. Vreesde hij een doemscenario? Hoe groot is zijn opluchting en heeft hij zelf water bij de wijn moeten doen? "Het waren intense weken", vertelt de Rode Duivel, die toch wat nerveus oogt. "Mijn makelaars hielden me op de hoogte. Ik had mijn keuze voor Milan gemaakt en daarna was het aan hen." "Voor mij was het gewoon belangrijk om hier te kunnen tekenen."

Ik houd van deze gepassioneerde fans. Hier wordt intens gewerkt, maar dat ben ik gewoon. Dit is gewoon nog een niveau hoger en dat moet ik proberen te bereiken. Charles De Ketelaere.

De Italianen zijn stipt: Charles De Ketelaere ontvangt de eerste vragen.

De gastheren op de videoplatformen dollen alvast over de uitspraak van de naam van hun nieuwste aanwinst. Charles De Ketelaere, het is een tongbreker voor de voetbalgekke Italianen.

Charles De Ketelaere beleeft over een kwartiertje zijn vuurdoop voor de internationale pers. De meegereisde journalisten mogen de persconferentie niet zelf filmen, maar AC Milan biedt wel een livestream aan van de presentatie.

Aan het trainingscomplex staat zeker niet de grote massa. Ik zie enkele tientallen handtekeningenjagers. Ze kennen Charles De Ketelaere natuurlijk wel, want elke zucht en elke beweging viel wel ergens te lezen of te bekijken. De fans zijn verwachtingsvol. Bert Sterckx in Milaan.

Nog meer ongeduldige fans.

clock 11:37 vooraf, 11 uur 37. "Ik heb Charles nog maar weinig zien spelen. Ik ken de Belgische competitie niet zo goed". "Ik heb Charles nog maar weinig zien spelen. Ik ken de Belgische competitie niet zo goed"

clock 11:36 vooraf, 11 uur 36. "We hadden een aanvaller als Charles De Ketelaere nodig". "We hadden een aanvaller als Charles De Ketelaere nodig"

De fans zijn nieuwsgierig naar hun nieuwste aanwinst.

Aan Milanello probeerden enkele fans een glimp van de trainende Milan-selectie op te vangen. Onze reporter vroeg hen of ze de naam van Charles De Ketelaere al konden uitspreken. Dat ging al bij al vrij goed. Wat denken ze overigens van hun Belgische aanwinst? "We hadden zo'n aanvaller nodig", klinkt het bij een vrouwelijke supporter. "Ik heb hem nog maar weinig zien spelen en ik ken de Belgische competitie niet zo goed", vertelde een Milan-fan, "maar als Paolo Maldini hem zo graag wilde... Ik vertrouw op het bestuur."

De Serie A gaat volgend weekend van start. Milan opent dan met een thuismatch tegen Udinese. Zaterdag en zondag oefent de Italiaanse kampioen nog en coach Stefano Pioli verklapte al dat Charles De Ketelaere in principe minuten zal maken in beide matchen.

Charles zal een beetje tijd nodig hebben. Ik was de eerste om te zeggen dat hij geen haast mag hebben. Stefano Pioli (coach AC Milan).

Voorstelling om 14 u. Na de rollercoaster van de voorbije weken is Charles De Ketelaere eindelijk een speler van AC Milan. De Italiaanse kampioen presenteert zijn 21-jarige aanwinst om 14 u aan de pers. Sporza-reporter Bert Sterckx is ter plaatse. We volgen de voorstelling op deze pagina.