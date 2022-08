Klacht wegens seksuele intimidatie van Franse renster Sicot tegen Belgische manager geseponeerd

Marion Sicot bracht de beschuldigingen aan het adres van Marc Bracke, teammanager bij Doltcini-Van Eyck, naar voren nadat ze positief had getest op epo tijdens de Franse kampioenschappen van 2019.

In een televisie-interview gaf Sicot later toe dat ze epo had ingenomen. Ze deed dat naar eigen zeggen om het vertrouwen van Bracke te winnen. Die vroeg haar om hem foto's van haar in ondergoed te sturen, met het voorwendsel dat het een manier was om haar gewicht te controleren. Nadat ze dit niet langer wou doen, zou ze aan de kant zijn geschoven.



Volgens de procureur is het strafbaar feit "onvoldoende gekarakteriseerd" en was er "geen intentie tot seksuele intimidatie van de kant van Bracke". "Mogelijk was er wel sprake van een misverstand dat verband hield met een beperkte beheersing van het Engels door Bracke", aldus Loïc Abrial.



Inmiddels heeft de Internationale Wielerunie Bracke zelf wel al voor 3 jaar geschorst wegens seksuele intimidatie, na een klacht van 2 rensters (onder wie Sicot). Bracke heeft op zijn beurt een klacht ingediend wegens laster. Die zaak staat gepland voor 14 september.