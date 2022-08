Bayern trapt Bundesliga af: "Vorig seizoen viel alles beetje bij beetje uit elkaar"

De nieuwe coach Jurgen Nagelsmann werd snel vergeven, want in de competitie en de groepsfase van de Champions League speelde Bayern op dat moment tegenstander na tegenstander in de totale vernieling met full gas voetbal.

In de beker werd Bayern al in de tweede ronde in oktober uitgeschakeld na een vernederende 5-0-nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach. Een accident de parcours, werd algemeen aangenomen.

Op de Duitse Supercup na - helemaal in het begin van vorig seizoen - was het de enige prijs die gevierd mocht worden en dat met "maar" 8 punten voorsprong op Borussia Dortmund.

Een bezoek van uittredend kampioen Bayern München vanavond aan Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt is de opener van het voetbalseizoen in Duitsland. Bayern München gaat voor een 33e landstitel.

Einde in mineur

"Als een of twee spelers uit vorm zijn, dan vangen de andere spelers dat op. Wij hadden de tegenslag dat we allemaal op hetzelfde moment uit vorm waren. Het is moeilijk om uit zo een situatie te geraken als niemand je kan helpen."

"Uit het niets kwam ons seizoen tot stilstand. Beetje bij beetje viel alles uit elkaar", blikt Leroy Sané terug op de afloop van vorig seizoen in een interview met The Athletic.

In de competitie slonk de voorsprong en in de Champions League gebeurde het onvoorstelbare: Bayern werd in de kwartfinales van de Champions League uitgeschakeld door Villarreal.

Het contrast tussen het begin en het einde van het seizoen was echter groot. Wat er gebeurde in de laatste weken van het seizoen kon op weinig vergevingsgezindheid rekenen in München.

Wat na het vertrek van Lewandowski?

Er is nog een vraagteken dat dit seizoen weggeveegd moet worden bij Bayern München. Wat is de impact van het vertrek van spits Robert Lewandowski? Met Sadio Mané werd een heel ander type speler aangetrokken in de spits.

Trainer Nagelsmann liet al verstaan dat hij zijn ploeg wil laten switchen tussen een 4-2-2-2-systeem en een 3-5-2. Sané en Mané zullen waarschijnlijk meer verantwoordelijkheid krijgen in de doelpuntenproductie.

"We zullen ons moeten aanpassen", zegt Sané. "We kunnen geen lange bal centraal naar voor spelen, want daar staat niemand meer. We zullen elkaar moeten helpen en veel bewegen voor elkaar. Deze ploeg staat open voor verandering. Ik ben er zeker van dat we veel plezier zullen beleven aan deze manier van spelen."

In een seizoen waarin een WK in de winter voor een vreemde kalender zal zorgen, wil Bayern zich niet opnieuw laten verrassen op het moment dat de prijzen worden uitgereikt. "We waren allemaal geïrriteerd door vorig seizoen. Daar halen we motivatie uit", is Sané eerlijk.

"We moeten zorgen dat we niet dezelfde fouten maken. Vanaf het moment dat iemand ziet dat er ook maar iets kleins fout loopt, moeten we daarover praten. Gelukkig zijn we heel eerlijk in deze groep. Dat geldt ook voor de staf, zij willen ook altijd beter worden."