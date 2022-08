Vluchter Rune Herregodts pakt ritzege én leiderstrui in Ronde van Tsjechië

Drie Belgische ploegen zijn naar Tsjechië afgezakt voor de Sazka Tour. Sport Vlaanderen en Bingoal Pauwels Sauzen stuurden met respectievelijk Rune Herregodts en Johan Meens twee renners mee in een vlucht van 5.

De etappe naar Prostejov leek gemaakt voor de sprinters, maar die misrekenden zich en uiteindelijk hielden de vluchters 22 seconden over.



Herregodts had iets meer overschot op het einde dan Meens en doet zo zijn nummertje van de Ruta del Sol, eerder dit jaar, over. Ook toen mocht hij na winst in de openingsrit de leiderstrui aantrekken.



Mogelijk wordt het een kort avontuur voor Herregodt, want morgen trekken we al de bergen in, met de slotklim naar Pustevny (7,9 km en 6,6% gemiddeld).