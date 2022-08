Rohan Dennis vult leemte op met goud op Gemenebestspelen, Geraint Thomas valt in tijdrit

Rohan Dennis heeft al twee wereldtitels achter zijn naam staan, maar zijn droom was om ooit een gouden medaille winnen op een "Spelen". Op de Olympische Spelen van Tokio strandde hij op brons, op de Gemenebestspelen van 2014 was het zilver.

Maar nu is het dus een gouden medaille voor de 32-jarige Australiër. Het verwachte duel met Geraint Thomas kwam er uiteindelijk niet, omdat de nummer 3 van de afgelopen Tour de France.

Thomas herpakte zich nog wel, maar opnieuw was een 3e plaats het hoogst haalbare. Fred Wright, een van de revelaties van de Tour, snoept Thomas nog net het zilver af.



Ook bij de vrouwen klonk het Australische volkslied. Grace Brown had een dikke halve minuut voorsprong op thuisrijdster Anna Henderson. Ook voor Brown is het de eerste gouden medaille op de Gemenebestspelen.