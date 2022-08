Philippe Clement kijkt uit naar zijn 2e seizoen bij Monaco: "Maar onze start is crazy"

Philippe Clement kon na een moeizame start bij Monaco al zijn criticasters voor zich winnen dankzij een sterk seizoenseinde. "Nu is het helemaal anders dan in januari. We hebben al heel wat stappen vooruit gezet, ik ken nu mijn spelers én de Franse competitie beter." "De buitenwereld vraagt bij de start van een seizoen altijd naar prognoses, maar zolang de transfermarkt nog open is, is het moeilijk om de tegenstand én je eigen ploeg in te schatten. Maar ik wil elke wedstrijd winnen. Dát is mijn grootste ambitie." De grootste aderlating is het vertrek van Aurélien Tchouameni, die voor 100 miljoen euro naar Real Madrid is overgestapt. "Een speler die voor zo'n bedrag vertrekt, kun je onmogelijk één op één vervangen. Dat zullen we anders moeten opvangen." "Maar we gaan zeker nog enkele transfers doen (Minamino en Embolo zijn de belangrijkste nieuwkomers, red). Er zitten er een paar in de pijplijn. Of ik ook spelers uit België op het oog heb? Op dit moment niet, maar je weet nooit hoe zo'n transferperiode verloopt."

"Onze start is crazy, eigenlijk een soort play-offs"

Veel tijd om nog te puzzelen krijgt Clement wel niet, want de start van Monaco is ontzettend zwaar. Zelf noemt de ex-coach van Club Brugge het "crazy". "Dit heb ik zelf nog nooit meegemaakt, niet als speler en niet als coach. Ik denk dat het uniek is." "We werken 14 matchen af in 42 dagen. De helft daarvan zijn competitiematchen en daarvan spelen we 6 keer tegen een club die vorig seizoen in de top 8 eindigde." "Het lijkt een beetje op de play-offs in België, zij het in het begin van het seizoen. Maar we kijken ernaar uit, we zien het als een uitdaging." PSG van de troon stoten, wordt zoals elk jaar een aartsmoeilijke, zo niet onmogelijke opdracht. In tegenstelling tot de voorbije jaren hebben de Parijzenaren (nog) niet met geld rondgestrooid in de zomer. "Ik denk dat ze die conclusie hebben getrokken na de voorbije jaren. De uitschakeling door Real is zwaar aangekomen. De nieuwe coach, Galtier, hamert hard op discipline en kiest ook voor een nieuw systeem, met 5 spelers achterin. Ik ben benieuwd. Ze hebben héél veel kwaliteit. Als je die spelers collectief beter kunt maken, heb je een van de betere teams ter wereld." Voor de rest verwacht Clement concurrentie van Lyon ("sterk ingekocht"), Marseille ("die zijn ook heel hard bezig"), Straatsburg ("een stevige ploeg") en clubs als Rennes en Lens. "Het is een heel brede top in Frankrijk. Heel veel clubs strijden om de top 3."

"Slimme keuzes van Openda en Theate"