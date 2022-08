Na de commotie in Burgos en Polen: "Wielrennen is als het verkeer: er zullen altijd ongelukken gebeuren"

Het was een tijd stil rond de veiligheid in het wielerpeloton, maar daar brengt de Ronde van Polen jaarlijks verandering in. Nu ook gelijktijdig in de Ronde van Burgos massaal gevallen wordt, klinkt de roep om actie weer luid. Maar zomaar koersen afschaffen of degraderen, is voor wielervakbond CPA niet de oplossing.

De voorbije week werd het peloton in twee verschillende wedstrijden dag na dag geteisterd door valpartijen. Zowel in de rondes van Polen als Burgos werd al snel met de vinger gewezen naar de organisatie en het parcours. Plotse versmallingen in de laatste kilometer, een verkeersdrempel op 500 meter van de streep, dranghekken die loskomen... Zowat alle veiligheidsmaatregelen leken genegeerd te worden. (lees voort onder de tweets)

Vooral in Burgos was er commotie nadat David Dekker (Jumbo-Visma) met een val over een verkeersdrempel half het peloton neerhaalde en zijn drie ploegmaats rustig naar de zege konden rijden. Het zorgde voor opvallende beelden en verontschuldigingen achteraf bij winnaar Timo Roosen en nummer twee Eduardo Affini. (lees voort onder de tweets)

"Neem de Ronde van Polen zijn WorldTour-statuut af"

Maar hoewel de renners van Jumbo-Visma even door het slijk moesten vanwege hun uitbundige (en ongepaste) viering, was voor het grote publiek de schuldige zowel in Polen als Burgos duidelijk de organisatie. Zeker de Ronde van Polen krijgt voor de zoveelste keer kritiek, onder meer na het ongelukkige overlijden van Bjorg Lambrecht in 2019 en vooral de doodsmak van Fabio Jakobsen een jaar later. De vraag waarom Polen nog een WorldTour-statuut heeft, klonk meer dan eens op sociale media.

"We hebben er alle belang bij dat de Ronde van Polen blijft bestaan"

Staf Scheirlinckx van wielrennersvakbond CPA beseft het probleem, maar ziet geen heil in het afschaffen van koersen. "De Ronde van Polen heeft natuurlijk geen al te fraaie voorgeschiedenis. Je kan dan heel emotioneel reageren en zeggen: "Die ronde moet afgeschaft worden, het is genoeg geweest." Maar het is allemaal niet zo simpel." "De Ronde van Polen is de enige grote koers in die regio, ik denk dat we er alle belang bij hebben dat zo'n wedstrijd blijft bestaan." "Het lijkt me beter te zoeken naar wat mogelijk is om de organisatoren te ondersteunen en te zorgen dat de UCI-reglementen goed nageleefd worden. Als dat niet zo is, moet er opgetreden worden. Maar het is dan aan de UCI om te reageren."

Al in de eerste rit was er grote schade in Polen

"Veiligheid in de koers is een langetermijnproces"

Scheirlinckx relativeert de valpartijen enigszins. "We koersen nu eenmaal op openbare wegen en net als in het verkeer zullen er altijd ongelukken gebeuren. Hoe hard we ook willen dat wedstrijden zo veilig mogelijk zijn, dat zal nooit perfect lukken. Op de piste gebeuren ook zware valpartijen."

"Men zegt: "De UCI moet het parcours vooraf keuren". Dat gebeurt voor een stuk, maar de UCI heeft niet het budget om naar elke wielerwedstrijd vooraf iemand te sturen om het parcours te keuren. En vaak veranderen verkeerssituaties ook in de periode voor een wedstrijd. Het is moeilijk om twee maanden voor een wedstrijd het parcours volledig in te schatten."

"Ook de CPA heeft niet de middelen om die taak op zich te nemen. Wij kunnen enkel achteraf reageren. Op die manier wordt het een langetermijnproces."

"Maar ik merk wel een mentaliteitswijziging in het wielrennen. Meer en meer mensen beginnen veiligheid in het peloton prioriteit te geven. De ploegen beseffen ook dat er beterschap is. Naar mijn mening hebben we de goeie weg ingeslagen. Maar koersen zonder valpartijen zal nooit lukken."