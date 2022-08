Italiaan Simone Raccani breekt pols op derde "stagedag" bij Quick Step-Alpha Vinyl

Onder meer dankzij een 3e plaats in het eindklassement van de Valle d'Aosta mocht Simone Raccani zich de komende maanden als stagiair bewijzen bij Quick Step-Alpha Vinyl.

In zijn 3e stagedag ging het al mis voor Raccani. In de finale van de 3e etappe van de Ronde van Burgos kwam hij ten val en brak hij zijn linkerpols.

"Momenteel wordt hij verzorgd in een ziekenhuis in Burgos, waar hij gehecht zal worden en waar zijn pols in het gips gelegd zal worden. Daarna reist hij door naar Herentals voor het vervolg van zijn behandeling."