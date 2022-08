UEFA gaat semi-automatische buitenspeltechnologie ook toepassen in de Champions League

UEFA treedt zo in de voetsporen van Wereldvoetbalbond FIFA dat eerder al aankondigde gebruik te zullen maken van het buitenspelsysteem op het WK in Qatar.

De semi-automatische buitenspeltechnologie moet het mogelijk maken om dankzij een chip in de bal de positie van de spelers t.o.v. die bal waar te nemen. Zo moet het gemakkelijker worden om buitenspel te detecteren zonder echter het oordeel van de scheidsrechters te vervangen.

"Dit innovatieve systeem stelt VAR-teams in staat om buitenspelsituaties snel en nauwkeuriger te bepalen, waardoor het spelverloop en de consistentie van beslissingen worden verbeterd", zegt UEFA-scheidsrechtersbaas Roberto Rosetti in een kort statement.



"Het nieuwe systeem zal werken dankzij gespecialiseerde camera's die 29 verschillende lichaamspunten per speler kunnen volgen. Het is klaar voor gebruik in officiële wedstrijden en wordt op elke Champions League-locatie geïmplementeerd."