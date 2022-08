Sprintsensatie Lorena Wiebes wisselt DSM in voor SD Worx

Lorena Wiebes sloeg al toe tijdens de openingsrit van de Tour de France Femmes en net op de Champs-Elysées lekte uit dat ze haar lopende contract bij DSM vroegtijdig zou stopzetten.

Veelvraat Wiebes, die dit seizoen al 17 keer heeft gewonnen, maakt gebruik van een clausule in haar contract.

Ze kon eerder uitstappen als ze van een ander team een verbeterde aanbieding kreeg, stipuleert haar nieuwe werkgever SD Worx. "Met DSM bereikten we na gezamenlijk overleg een akkoord", klinkt het.

Snelheidsduivel Wiebes tekent tot en met 2025 en zal bij SD Worx een drietand vormen met Demi Vollering en Lotte Kopecky.

Sportief manager Danny Stam benadrukt dat van een vertrek van Kopecky geen sprake is en dat het duo niet altijd in elkaars vaarwater zal trappen.

"Met Wiebes gaan we voor de echte massasprints, terwijl Kopecky in de ietwat zwaardere wedstrijden wordt uitgespeeld. Ik zie bij Wiebes ook het talent om zich nog verder te ontwikkelen."

"De kracht van onze ploeg is altijd geweest dat we met meerdere toppers naast elkaar aan de start staan. Daarnaast komen er steeds meer wedstrijden op de kalender in het vrouwenwielrennen. Dat betekent ook dat we steeds vaker een dubbel programma zullen rijden en daar extra in moeten investeren.”

