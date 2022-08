Philippe Clement met een knipoog: "Als trainer van Monaco was het voor mij penalty"

Monaco had tegen PSV de meeste kansen. Toch wilde Philippe Clement daar op de persconferentie niet te lang bij stilstaan. "Je moet als coach altijd leven met het resultaat. Ik kan niet klagen, mijn spelers hebben er alles aan gedaan. Ze hebben de juiste mentaliteit getoond", sprak Clement.

"De 1e helft was gesloten, maar PSV scoorde met zijn eerste aanval. Daar heeft mijn team goed op gereageerd, op die manier die ik verwacht."



Monaco had een penalty kunnen krijgen na mogelijk handspel van Jordan Teze, maar daar wilde de ref ondanks tussenkomst van de VAR niet van weten. "De scheidsrechter zei me tijdens de rust dat het geen strafschop was. Voor mij, als trainer van Monaco, was het er wel een", zei Clement met een knipoog.

Met de 1-1-eindstand moet Monaco volgende week nog vol aan de bak in Eindhoven. "In een vol stadion verwacht ik een aanvallender PSV. Dat wordt een geweldige avond. Het zal van details afhangen. Ik hoop dat we na de wedstrijd tevreden kunnen zijn."