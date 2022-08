Geen spelers, overnamesoap en straks forfait? Mede-eigenaar Thibaut Courtois ziet Spaanse club dwalen

Op het visitekaartje van Thibaut Courtois kwam zo dus de functie van minderheidsaandeelhouder en mede-eigenaar. Zelf investeerde hij niet in de voetbalclub. Soms eens een deeltje van zijn tijd om boezemvriend Seppe Brulmans - spelend bij de club - te bezoeken.

Zo investeerde de Real-doelman in 2020 in het Spaanse e-sportsbedrijf DUX Gaming, samen met collega Borja Iglesias. Enkele maanden later nam die vennootschap zelfs een Spaanse derdeklasser over: Inter de Madrid, nadien omgedoopt tot DUX Internacional.

Niet alleen het palmares van Thibaut Courtois is indrukwekkend. Ook het zakenimperium van de Rode Duivel mag stilaan gezien worden.

Tegenstrijdige belangen

Misschien was dat beter wél het geval geweest, want twee jaar na de overname zit DUX Internacional in vieze papieren.

De club eindigde vorig jaar op een veilige veertiende plek in de Spaanse derde klasse. Alleen is het maar de vraag of ze dit jaar überhaupt aan de start zullen staan.

Ongeveer drie weken voor de competitiestart is er van trainingen namelijk geen sprake. De kern bestaat momentaal uit amper zeven spelers en ook coach Alfredo Santaelena tekende vooralsnog geen nieuw contract.

Bij de voetbalbond en de tegenstanders houden ze er volgens Spaanse media stilaan rekening mee dat DUX Internacional forfait zal moeten geven voor de rest van het seizoen. Dat zou toch een serieuze blamage zijn voor de club én de competitie...

Hoofdoorzaak van alle problemen zijn de nieuwe financiële eisen om deel te mogen nemen aan de profliga. Vooral de regel dat 18 spelers minimaal 20.000 euro moeten verdienen, lijkt economisch onhaalbaar.