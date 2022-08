Dallas smeert leider Chicago Sky een nederlaag aan voor eigen volk

Chicago kon met vertrouwen aan de opworp komen na de winst in de topper tegen Connecticut. Bovendien recupereerde de regerende kampioen sterspeelster Candace Parker, die de voorbije 2 wedstrijden gemist had omdat ze ziek was.



Parker speelde een relatief bescheiden match tegen Dallas, dat met Arike Ogunbowale zelf zijn belangrijkste speelster miste. Maar ook zonder hun topschutter kwamen de bezoekers uitstekend voor de dag in Chicago, gedirigeerd door een ijzersterke Marina Mabrey (26 punten).



De thuisploeg werkte ondermaats af van achter de driepuntlijn, al flirtten Meesseman en co in het slotkwart toch nog met de overwinning. Met een 18-6-tussenspurt naderde Chicago tot op 2 punten van Dallas, maar dichter kwam het niet meer.

Kahleah Copper was met 19 punten de topscorer van Chicago. Emma Meesseman, Allie Quigley en Azura Stevens maakten alle drie 14 punten. Meesseman was ook nog eens goed voor 6 rebounds en 5 assist. Julie Allemand scoorde niet, maar deelde wel 2 assists uit.

Ondanks de nederlaag blijft Chicago wel de nummer 1 in de WNBA. Eerste achtervolger Las Vegas ging immers ook onderuit. De Aces verloren met 83-73 op het veld van Washington.