WK Para-cycling: Ewoud Vromant verovert wereldtitel, Louis Clincke rijdt naar zilver

Zo was het een week geleden. Clincke reed naar 2x goud in de wereldbeker in Quebec (Canada).

Daarmee plaats de Lembekenaar als een van de topkandidaten voor goud.

Louis Clincke won daarnaast in de wegrit in de wereldbekermanche in Duitsland en was 6e in de tijdrit. Hij nam een bronzenmedaille in de wegrit in Oostende en werd 4e in de tijdrit.

Op het Europees kampioenschap nam hij zilver in de tijdriten had pech in de wegrit.

Hij staat klaar. De focus is er…gaat de Lembekenaar ze hier allemaal fileren?

3, 2, 1…off we go!