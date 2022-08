WK Para-cycling: Ewoud Vromant verovert wereldtitel, Heuvinck rijdt naar 7e plaats.

clock 17:24 17 uur 24.

Uitslag MC1 - Koen Heuvinck. Koen Heuvinck eindigt 7e in de tijdrit. De Duitser Reuber nam het goud. Hij was daarmee 4"76 sneller dan voor de Amerikaan Keith. De Spanjaard Argiles nam het brons.

De Duitser Reuber nam het goud. Hij was daarmee 4"76 sneller dan voor de Amerikaan Keith. De Spanjaard Argiles nam het brons.

Leaute . Nog 3, 2, 1... daar gaat de tijd van Leaute. We hebben een wereldkampioen! De beer van Woubrechtegem pakt de nieuwe wereldtitel in het tijdrijden. Vromant op 1. Fantastisch voor onze landgenoot.

Hicks . Hicks komt binnen. Hij komt er niet...26" komt hij te kort op Vromant.

Vromant. Daar komt Vromant. Nog 200 meter. Gelijk een racebolide scheurt hij over het parcours. Top...26"37'. Nu afwachten.

Heuvinck na ronde 1. 7e tijd voor Heuvinck op 1'56" van Teuber.

Vromant leidt na ronde 1. 1. Vromant 2. Leaute op 0"14 3. Hicks op 14"35 Het gaat op honderdsten aankomen. Nog een ronde te gaan. De beer van Woubrechtegem aan de leiding!

Spanjaard Ricardo Ten Argiles . Hij is begonnen als zwemmer op de Paralympische Spelen in Atlanta 1996 tot Rio de Janeiro 2016. Daarna is hij overgeschakeld op het wielrennen en met succes. Hij is Paralympisch kampioen in Tokyo en is meervoudig wereldkampioen. 3, 2, 1…start.

Duitser Teuber. De Duitser Teuber is een legende in Para-cycling. De 54-jarige Duitser is 5 maal Paralympische kampioen en 18-voudig wereldkampioen. Hij staat nu op het startpodium.3,2,1…en daar gaat hij.

We zitten al aan de laatste drie van MC1. Volgende is de Braziliaan Carlos Gomez. Hij werd 3e in de tijdrit van de wereldbeker in Quebec. 3, 2, 1.... en daar gaat hij.

Volgende is de Braziliaan Carlos Gomez.

Hij werd 3e in de tijdrit van de wereldbeker in Quebec.

3, 2, 1.... en daar gaat hij.

Volgende Belg in actie: Koen Heuvinck. Koen Heuvinck nam dit jaar enkel deel aan de wegrit in dewereldbeker in Oostende, waar hij 7e werd. Verleden week nam hij een 6 e plaats in de tijdriten een knappe bronzen medaille in de wereldbekerwedstrijd op de weg. Daarnaast werd hij Belgisch kampioen in het tijdrijden. Hij staat klaar op het startpodium. 3, 2, 1, ...en start. Goed voor 18,9 kilometer pompen.

Voormalig wereldkampioen Leaute van verleden jaar. Hij ziet er zeer gefocust. 3, 2 ,1... en daar gaat hij.

Hij ziet er zeer gefocust. 3, 2 ,1... en daar gaat hij.

De Australier Darren Hicks werd Paralympisch kampioen in Tokyo 2020 en voormalig wereldkampioen in 2019. Hij staat nu op het startpodium. 3,2,1…en daar gaat hij.

Hij staat nu op het startpodium. 3,2,1…en daar gaat hij.

De laatste vier renners. De Spanjaard Eckhard. Hij staat al klaar. 3, 2, 1, ... en off we go.

Hij staat al klaar.

3, 2, 1, ... en off we go.

Vromant staat klaar voor zijn tijdrit. 3, 2, 1...en daar gaat hij voor 18, 9 kilometer. De beer van Woubrechtegem.

3, 2, 1...en daar gaat hij voor 18, 9 kilometer.

De beer van Woubrechtegem.

Volgende Belg in actie: Ewoud Vromant. Ewoud Vromant nam dit jaar enkel deel aan de wereldbekermanche in Oostende, waar hij won in de tijdrit en zilver nam in de wegrit. De inwoner van Woubrechtegem moest forfait geven aan het Europeeskampioenschap door een coronabesmetting. Vromant werd ook Belgisch kampioen op de weg, als in het tijdrijden. Hij verbrak de dag voor het BK tijdrijden het werelduurrecord met 46,521kilometer. Daarmee deed onze landgenoot ruim 3 kilometer beter dan de Ier Colin Lynch. Ewoud Vromant veroverde verleden week de bronzen medaille in de wereldbeker in Quebec (Canada).

Startpodium onze landgenoot Vromant.

Michal Stark.