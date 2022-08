Recordopbrengst van sms-actie Vive le Vélo: 249.373 euro voor Kom op tegen Kanker

Ook dit jaar werd in de wielertalkshow een sms-actie op poten gezet voor Kom op tegen Kanker.

Vive le Vélo kent een langlopende traditie met KOTK en schenkt sinds 2015 de opbrengst van de actie elk jaar integraal aan dit goede doel.

Zo was elke dag tijdens de Tour het shirt van een wielrenner of wielrenster via een sms-wedstrijd te winnen. Ook de prestigieuze handgemaakte tafel van 'Vakmanschap van Bokrijk' waaraan Karl en zijn gezelschap elke avond plaatsnamen werd vorige donderdag via de sms-actie aangeboden.

De fel gesmaakte historische Tour de France van 2022 en de eerste Tour de France Femmes deden het publiek van Vive le Vélo massaal in de buidel tasten voor het goede doel. Dat leverde een totaalopbrengst op van 249.373 euro. Zo werden voor de twee shirts van Wout van Aert samen meer dan 100.000 € neergeteld.

Voor de eiken tafel met hout uit eigen bossen werd samen 15.366 keer ge-sms't, goed voor evenveel euro.