Liveblog: Medische testen voor De Ketelaere, handtekening bij Milan is voor vanavond

07 uur 37. De dag van De Ketelaere. Heel wat tifosi van Milan wachtten Charles De Ketelaere vannacht op aan de luchthaven. De aandacht van media en fans zal er vandaag niet minder op zijn, want de aanvaller legt straks zijn medische testen af. Als alles goed verloopt, ondertekent hij vanavond zijn contract bij de Italiaanse kampioen. De Ketelaere wordt om 9 uur verwacht in medisch centrum Casa di Cura la Madonnina, waar de medische testen zullen plaatsvinden. Omstreeks 16 uur gaat het richting Casa Milan, het hoofdkwartier van de Rossoneri. Daar zullen straks de handtekeningen gezet worden. .

07 uur 10. Charles De Ketelaere is vannacht met zijn entourage neergestreken in Milaan. De aanvaller van Club Brugge was in het gezelschap van zijn vriendin Jozefien, zijn ouders en makelaars Yama Sharifi en Tom De Mul. .