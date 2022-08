Liveblog: De Ketelaere heeft medische testen afgerond, zo meteen volgt het contract

clock 16:51 16 uur 51. Zo meteen de handtekening. Volgens de laatste berichten ondertekent De Ketelaere zijn contract tussen 17u en 17.30u. Milan heeft daar nog altijd niet officieel over gecommuniceerd, maar de Italiaanse media volgen de zaak op de voet. . Zo meteen de handtekening Volgens de laatste berichten ondertekent De Ketelaere zijn contract tussen 17u en 17.30u. Milan heeft daar nog altijd niet officieel over gecommuniceerd, maar de Italiaanse media volgen de zaak op de voet.

clock 15:34 De medische testen van De Ketelaere zijn afgerond. Nu zet hij opnieuw koers naar zijn hotel voor een kleine tussenstop. Daarna rijdt De Ketelaere naar de kantoren van AC Milan om alle contracten te ondertekenen en volgt (eindelijk) de officiële aankondiging. 15 uur 34. De medische testen van De Ketelaere zijn afgerond. Nu zet hij opnieuw koers naar zijn hotel voor een kleine tussenstop. Daarna rijdt De Ketelaere naar de kantoren van AC Milan om alle contracten te ondertekenen en volgt (eindelijk) de officiële aankondiging.

clock 13:03 "Il Milan prima di tutto" oftewel "Milan boven alles": Charles De Ketelaere plezierde de Milan-fans vannacht met een zinnetje Italiaans:. 13 uur 03. "Il Milan prima di tutto" oftewel "Milan boven alles": Charles De Ketelaere plezierde de Milan-fans vannacht met een zinnetje Italiaans:

clock 09:52 09 uur 52. De verwachting is dat de medische controle van De Ketelaere toch enkele uren in beslag zal nemen. Na een korte lunch gaat het dan na de middag richting Casa Milan. Op de hoofdzetel van de Rossoneri zal De Ketelaere dan straks definitief zijn handtekening zetten onder een contract bij AC Milan. . De verwachting is dat de medische controle van De Ketelaere toch enkele uren in beslag zal nemen.



Na een korte lunch gaat het dan na de middag richting Casa Milan. Op de hoofdzetel van de Rossoneri zal De Ketelaere dan straks definitief zijn handtekening zetten onder een contract bij AC Milan.

clock 09:13 09 uur 13. Fans troepen samen bij medische keuring. Charles De Ketelaere wordt nu elk ogenblik verwacht aan Casa di Cura La Madonnina voor zijn medische keuring. Een vijftigtal Milan-fans staat alvast klaar bij het medisch centrum om de Rode Duivel een warm onthaal te bezorgen. . Fans troepen samen bij medische keuring Charles De Ketelaere wordt nu elk ogenblik verwacht aan Casa di Cura La Madonnina voor zijn medische keuring. Een vijftigtal Milan-fans staat alvast klaar bij het medisch centrum om de Rode Duivel een warm onthaal te bezorgen.

clock 08:17 08 uur 17. De taal zal even aanpassen zijn, maar Milan lijkt me een goede stap voor De Ketelaere. . Heleen Jaques - in De Tribune. De taal zal even aanpassen zijn, maar Milan lijkt me een goede stap voor De Ketelaere. Heleen Jaques - in De Tribune

clock 07:37 07 uur 37. De dag van De Ketelaere. Heel wat tifosi van Milan wachtten Charles De Ketelaere vannacht op aan de luchthaven. De aandacht van media en fans zal er vandaag niet minder op zijn, want de aanvaller legt straks zijn medische testen af. Als alles goed verloopt, ondertekent hij vanavond zijn contract bij de Italiaanse kampioen. De Ketelaere wordt om 9 uur verwacht in medisch centrum Casa di Cura la Madonnina, waar de medische testen zullen plaatsvinden. Omstreeks 16 uur gaat het richting Casa Milan, het hoofdkwartier van de Rossoneri. Daar zullen straks de handtekeningen gezet worden. . De dag van De Ketelaere Heel wat tifosi van Milan wachtten Charles De Ketelaere vannacht op aan de luchthaven.



De aandacht van media en fans zal er vandaag niet minder op zijn, want de aanvaller legt straks zijn medische testen af. Als alles goed verloopt, ondertekent hij vanavond zijn contract bij de Italiaanse kampioen.



De Ketelaere wordt om 9 uur verwacht in medisch centrum Casa di Cura la Madonnina, waar de medische testen zullen plaatsvinden.



Omstreeks 16 uur gaat het richting Casa Milan, het hoofdkwartier van de Rossoneri. Daar zullen straks de handtekeningen gezet worden.

clock 07:34 07 uur 34. De Ketelaere en co vlogen met een privéjet naar Milaan, vriendin Jozefien postte een kiekje op Instagram.

clock 07:10 07 uur 10. Charles De Ketelaere is vannacht met zijn entourage neergestreken in Milaan. De aanvaller van Club Brugge was in het gezelschap van zijn vriendin Jozefien, zijn ouders en makelaars Yama Sharifi en Tom De Mul. . Charles De Ketelaere is vannacht met zijn entourage neergestreken in Milaan. De aanvaller van Club Brugge was in het gezelschap van zijn vriendin Jozefien, zijn ouders en makelaars Yama Sharifi en Tom De Mul.

clock 06:45 06 uur 45. Serie A Ciao! Charles De Ketelaere is in Milaan om zijn droomtransfer naar AC Milan af te ronden