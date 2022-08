LIVE: WK Para-cycling: volg hier wegwedstrijd Maxime Hordies

clock 21:15

21 uur 15. Peasgood. Daar komt de sneltrein Peasgood aan. Kort gevolgd door Clincke. Hij is voorbij Louis Clincke gereden. Eerste plaats voor de Brit en wordt een tweede plaats is voor Clincke. Knappe prestatie van de Lembekenaar. Zijn tweede medaille op een WK. Zijn eerste was zilver in 2018. .