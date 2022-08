LIVE: WK Para-cycling tijdrijden met driewieler Tim Celen

Fase per fase

clock 16:14 16 uur 14. Spanjaard Reinoso. Daar is de tijd verstreken...3, 2,1...we hebben een wereldkampioen! Tim Celen is wereldkampioen tijdrijden. . Spanjaard Reinoso Daar is de tijd verstreken...3, 2,1...we hebben een wereldkampioen! Tim Celen is wereldkampioen tijdrijden.

clock 16:13 16 uur 13. Max Jager. Daar komt de Duitser Max Jager.... Hij lijkt sneller te finishen. Top...50" sneller als Jones. We hebben een toptijd. . Max Jager Daar komt de Duitser Max Jager.... Hij lijkt sneller te finishen. Top...50" sneller als Jones. We hebben een toptijd.

clock 16:13 16 uur 13. Tim Celen. Daar komt hij al aan Celen gaat zich op de eerste plaats zetten. 33'39"26 is de toptijd. We hebben alvast zilver met een randje goud. . Tim Celen Daar komt hij al aan Celen gaat zich op de eerste plaats zetten. 33'39"26 is de toptijd. We hebben alvast zilver met een randje goud.



clock 16:12 16 uur 12. Duitser Schmidt. Daar komt Benno Schmidt....hij komt niet over de tijd van Schmidt. . Duitser Schmidt Daar komt Benno Schmidt....hij komt niet over de tijd van Schmidt.

clock 16:11 16 uur 11. Amerikaan Conners . De tijd van Jones is al verstreken en daar komt Conners eraan. 37' achter Jones. . Amerikaan Conners De tijd van Jones is al verstreken en daar komt Conners eraan. 37' achter Jones.

clock 16:10 16 uur 10. Australier Jones . De Australier komt eraan. Top... 35'14"96 met een voorsprong van 1'09" op Barrow. . Australier Jones De Australier komt eraan. Top... 35'14"96 met een voorsprong van 1'09" op Barrow.

clock 16:09 16 uur 09. Brit Barrow. Met 36'14" komt de Brit Barrow over de streep. . Brit Barrow Met 36'14" komt de Brit Barrow over de streep.

clock 16:01 16 uur 01. Spanjaard Reinoso. De Spanjaard komt niet aan de tijd van Celen. 1'04". Celen in eerste positie voor de wereldtitel! . Spanjaard Reinoso De Spanjaard komt niet aan de tijd van Celen. 1'04". Celen in eerste positie voor de wereldtitel!



clock 16:00 16 uur . Tim Celen. Daar komt hij dan...dat gaat een toptijd worden. Celen is flying. 33"50 sneller als Jager. Fantastisch werk van de 24-jarige Celen. De toptijd! . Tim Celen Daar komt hij dan...dat gaat een toptijd worden. Celen is flying. 33"50 sneller als Jager. Fantastisch werk van de 24-jarige Celen. De toptijd!



clock 15:59 15 uur 59. Max Jager. De Duitser Max Jager gaat sneller kloppen als Jones. 8" sneller als Jones. 1. Max Jager 2. Stuart Jones 3. Dennis Conners . Max Jager De Duitser Max Jager gaat sneller kloppen als Jones. 8" sneller als Jones. 1. Max Jager 2. Stuart Jones 3. Dennis Conners

clock 15:56 15 uur 56. Duitser Schmidt. Schmidt komt eraan...18" trager dan Jones. . Duitser Schmidt Schmidt komt eraan...18" trager dan Jones.

clock 15:55 15 uur 55. USA Conners . Daar komt de Amerikaan Conners. Het gaat spannen voor de beste tussentijd. En top....1"34 op Jones. We krijgen een wedstrijd. . USA Conners Daar komt de Amerikaan Conners. Het gaat spannen voor de beste tussentijd. En top....1"34 op Jones. We krijgen een wedstrijd.

clock 15:50 15 uur 50. Australier Jones. Daar komt de Australier Jones. Hij lijkt sneller te rijden dan Barrow. Nog 20 meter en dan hebben we een betere tussentijd. Top, het is 17'26". Jones is daarmee 34"66 sneller onder weg. . Australier Jones Daar komt de Australier Jones. Hij lijkt sneller te rijden dan Barrow. Nog 20 meter en dan hebben we een betere tussentijd. Top, het is 17'26". Jones is daarmee 34"66 sneller onder weg.



clock 15:48 15 uur 48. De Brit Barrow op positie 1. Daar komt de eerste renner bij de doortocht van zijn eerste ronde. Het is de Brit Barrow. 18'01'52 is de eerste tussentijd. . De Brit Barrow op positie 1 Daar komt de eerste renner bij de doortocht van zijn eerste ronde. Het is de Brit Barrow. 18'01'52 is de eerste tussentijd.

clock 15:44 15 uur 44. Spanjaard Reinoso. De laatste die op het startpodium staat is de wereldkampioen van verleden jaar, de Spanjaard Reinoso. Dit jaar was het telkens iets minder in zijn wedstrijden. Maar sluit hem zeker niet uit. 3,2,1...en hij is vertrokken. . Spanjaard Reinoso De laatste die op het startpodium staat is de wereldkampioen van verleden jaar, de Spanjaard Reinoso. Dit jaar was het telkens iets minder in zijn wedstrijden. Maar sluit hem zeker niet uit. 3,2,1...en hij is vertrokken.

clock 15:43 15 uur 43. Tim Celen. Daar staat hij dan...onze Belg Tim Celen. Hij ziet er zeer gefocust uit, is altijd een goed teken bij hem. 3,2,1... en hij vertrekt. . Tim Celen Daar staat hij dan...onze Belg Tim Celen. Hij ziet er zeer gefocust uit, is altijd een goed teken bij hem. 3,2,1... en hij vertrekt.

clock 15:42 15 uur 42. Max Jager. De Duitser Max Jager is aan de beurt. Hij werd eerste in de tijdrit van de wereldbeker in Quebec. 3,2,1... go! . Max Jager De Duitser Max Jager is aan de beurt. Hij werd eerste in de tijdrit van de wereldbeker in Quebec. 3,2,1... go!

clock 15:41 15 uur 41. Duitser Schmidt. De Duitser Benno Schmidt was derde in de tijd- en wegrit van de wereldbeker in Quebec. Hij gaat nu van start. . Duitser Schmidt De Duitser Benno Schmidt was derde in de tijd- en wegrit van de wereldbeker in Quebec. Hij gaat nu van start.

clock 15:36 15 uur 36. Amerikaan Dennis Conners . De Amerikaan Dennis Conners won de tijdrit in Oostende, dus een tegenstander om naar uit te kijken. Hij gaat nu van start. . Amerikaan Dennis Conners De Amerikaan Dennis Conners won de tijdrit in Oostende, dus een tegenstander om naar uit te kijken. Hij gaat nu van start.