LIVE: WK Para-cycling: Maxime Hordies verovert 3e wereldtitel voor België

Overgelukkige Hordies viert met heel zijn team zijn wereldtitel.

Laatste 150 meter van de wedstrijd. Daar komen ze aan. Hordies zet zich op kop. Nog 150 meter te gaan. Hij zet vol aan. De Italiaan kan niet volgen. Nog 100 meter te gaan. Hordies lijkt weg te snellen. 50, 20, 10 meter....we hebben een wereldkampioen, Maxime Hordies is zijn naam. Na Celen en Vromant hebben we een derde wereldkampioen.

Laatste beklimming. De 2 leiders lossen elkaar niet. De Italiaan valt aan, maar onze landgenoot komt aan het wiel en komt ernaast. Hordies is zeer sterk. De Italiaan moet er vanaf, want anders is hij geklopt. Ze zijn boven. Het ziet er alsmaar beter uit voor onze landgenoot.



De 2 leiders zijn begonnen aan de beklimming.

Nog steeds 2 leiders. Ze gaan naar de beklimming toe.

Laatste ronde naar de oevers van de Sint-Laurencerivier. Daar gaan we een paar kilometers vlak krijgen, alvorens ze terug richting de aankomst gaan, waar er de laatste beklimming wacht. Eén kilometer aan gemiddeld 8%. Daar gaat de beslissing vallen.

Laatste ronde voor Zuid-Afrikaan Du Preez.



Daar komen de twee leiders aan de finishlijn. Laatste ronde.

Leiders aan 2e klim. De Italiaan en onze Belg zijn aan de tweede beklimming begonnen. De Zuid-Afrikaan op 30".

Italiaan Fabrizio Cornegliani. De Italiaan Fabrizio Cornegliani uit afkomstig uit Miradolo Terme, Lombardije. Hij is altijd een fervent sporter geweest, zelfs op competitief niveau, voordat een ongeluk in de sportschool zijn leven radicaal veranderde. Zestien jaar geleden liep hij tijdens een vechtsportwedstrijd een zeer ernstige blessure op die hem de ontwrichting van de C5- en C6-wervels kostte en was daardoor verlamd. De 53-jarige Italiaan is 4-voudig wereldkampioen en was 2e op de Paralympische Spelen in Tokyo.

Nog steeds 2 leiders. De Italiaan en de Belg Hordies.

De renners in MH1 hebben de capaciteit verloren om te zweten, dus moet ze constant afgekoeld worden door water op hun te besprenkelen. Daarom ook zijn er op verschillende plaatsen de mogelijkheid over de weg met een waterstraal om af te koelen. Doe ze dat niet, hebben ze de kans om te overhitten. Ook de verzorgers aan de kant van de weg gooien water over de atleten.

Maxime Hordies. De Overijsenaar Hordies rijgt de laatste jaren de medailles aan elkaar. Hij verzilverde daarmee 2 maal op een rij de sporttrofee van Overijse. Hij werd Europees kampioen op de weg en vice-Europees kampioen in het tijdrijden. Maxime Hordies nam in de vorige wereldbekermanches 3x een zilveren medaille in de wereldbekers tijdrijden in Oostende, Duitsland en Canada. De Overijsenaar won al de wegritten, dus hij is de topfavoriet om voor de tweede keer wereldkampioen te worden. Hij behaalde 5 WK-medailles. Afgelopen donderdag behaalde hij een bronzen medaille in de tijdrit.

De Fin Polvi en de Tsjech Jahoda volgen al op 1"05 in positie 4 en 5 in de wedstrijd.

Daar komen de 2 leiders aan de finishlijn. De Zuid-Afrikaan volgt 28". Nog 2 ronden te gaan.



Maxime Hordies ziet er sterk uit. Onze landgenoot neemt de leiding op de lastige beklimming. Voor deze handbikers is het extra lastig. Zij hebben allemaal een tetraplegie, betekent dat ze enkel met hun biceps en triceps kunnen duwen op hun pedalen. Ze hebben ook geen grijpfunctie, dus ze kunnen geen vuist maken om meer kracht te zetten op hun pedalen.

De twee leiders komen aan de eerste helling van 3. Eén kilometer aan gemiddeld 8%. De Italiaan en onze landgenoot werken goed samen.