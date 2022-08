LIVE: WK Para-cycling: Maxime Hordies verovert 3e wereldtitel voor België, wedstrijd Jonas Van de Steene aan de gang

clock 17:42 17 uur 42. Jetze Plat acht zijn moment daar. Hij valt voor de zoveelste keer aan. Op de beklimming schakelt hij een versnelling hoger en rijdt de concurrentie in de vernieling. De eerste achtervolger is de Fransman Fritsch. Het valt in stukken en brokken. . Jetze Plat acht zijn moment daar. Hij valt voor de zoveelste keer aan. Op de beklimming schakelt hij een versnelling hoger en rijdt de concurrentie in de vernieling. De eerste achtervolger is de Fransman Fritsch. Het valt in stukken en brokken.

clock 17:36 17 uur 36. Valpartij in de kopgroep. De Amerikaan Gaertner komt ten val in de afdaling. 4 man ontsnappen de valpartij. Jetze Plat, twee Fransmannen Bosredon en Fritsch en de Oostenrijker Früwirth. Zij rijden hij weg.

clock 17:32 17 uur 32. Achterstand Van de Steene. Jonas Van de Steene volgt al op 1'.

clock 17:30 17 uur 30. 7 renners vooraan de race. We krijgen verschillende aanvalspogingen.

clock 17:27 17 uur 27. 3e beklimming. De Nederlander Plat versnelt. Het kraakt in zijn voegen. Het lijkt dat 6 man zich gaat afscheiden. Daarachter krijgen verschillende renners het moeilijk, waaronder onze landgenoot.

clock 17:21 17 uur 21. Jonas Van de Steene . Jonas Van de Steene kreeg op 28 juli 2012 door een verstopte zijtak van zijn aorta een motorische uitval in zijn buik en benen kreeg. Herstel kwam er enkel deels in zijn buikspieren maar niet in zijn benen. Jonas zit sindsdien in een rolstoel.

Daardoor is Van de Steene zijn tweede leven in het Para-cycling gerold. De passie groeide uit tot competitief deelnemen, waarna de wedstrijden van regionaal niveau zich omvormden tot deelnames aan paralympische spelen. Door in contact te komen met verschillende klassen binnen Para-cycling, ziet hij ook de verschillende mogelijkheden en functies, vooral niet de beperkingen. Para-cycling heeft hem naast de passie van sporten, de wereld doen zien. Verschillende culturen en mensen doen leren kennen. Daardoor heeft onze landgenoot geleerd te relativeren.

clock 17:20 17 uur 20. Pool Wilk . Rafal Wilk draait al jaren mee aan de wereldtop en behoort nog steeds op lastige omlopen bij de beteren. Hij is een voormalig speedwayrijder uit Polen, die door een ongeval tijdens een wedstrijd zwaar ten val kwam en sindsdien in een rolstoel zit. Hij won gouden medaillesop de Paralympische Spelen, als wereldkampioen. De Pool werd derde afgelopen donderdag in de tijdrit.

clock 17:16 17 uur 16. De Oostenrijker Gritsch zijn schakelprobleem is opgelost. Hij komt samen met onze landgenoot terug bij de 8 leiders.

clock 17:13 17 uur 13. Van de Steene moet 30 meter laten. De 9 leiders werken goed samen.



clock 17:11 17 uur 11. mechanische problemen voor Gritsch . De Oostenrijker Gritsch heeft mechanische problemen hij moet ook de groep laten gaan.

clock 17:06 17 uur 06. Jonas Van de Steene krijgt het moeilijk op de 2e beklimming onder het beukwerk van de Pool Wilk.

clock 17:05 17 uur 05. Noorderbuur Jetze Plat. Dit is een fenomeen. De Nederlanders eerst en verdeelt in de MH4-klasse. De Nederlanders combineert succesvol wielrennen met triatlon, zo won hij de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro en Tokyo in beide sporten. Hij verpulverde de tegenstanders de laatste jaren in elke wedstrijd. Zo werd de Nederlander afgelopen donderdag wereldkampioen tijdrijden.



clock 17:01 17 uur 01. Koplopers. De tien koplopers bestaan uit de Australier Allen, de Fransmannen Bosredon en Fritsch, de Nerderlander Plat, de Pool Wilk, de Zwitser Recher, de Oostenrijker Früwirth en Gritsch, de Amerikaan Gaertner en onze landgenoot.

clock 16:59 16 uur 59. Van de Steene sluit terug aan. 10 man samen. Jetze Plat leidt de kopgroep.



clock 16:57 16 uur 57. 6 man samen met een vijftal meter op onze landgenoot. Hij is samen met de Zwiterse Recher.

clock 16:56 16 uur 56. einde beklimming . De Fransman Fritsch en de Oostenrijker Früwirth vallen aan. Ze hebben enkele meters, op een viertal en een tweetal meter op onze landgenoot.

clock 16:50 16 uur 50. 1e beklimming. De eerste meters van de beklimming zijn ze nog allemaal samen. Onze landgenoot nog steeds in goed positie.

clock 16:47 16 uur 47. De renners zijn aan de oevers van de Sint-Laurencerivier, daar volgen een 3 tal kilometer vlak, daarna stijgen ze weer richting de finishlijn.

clock 16:45 16 uur 45. Onze landgenoot nestelt zich voor de afdaling in het juiste wiel, dat van de topfavoriet Jetze Plat.