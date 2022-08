LIVE: WK Para-cycling: Ewoud Vromant verovert brons in wegrit,wedstrijd Louis Clincke aan de gang

clock 18:48 18 uur 48. Aankomst. Daar komen ze. Nog 150 meter te gaan. Wie gaat het halen? De Ier Grimes zet aan. Nog 100 meter te gaan. Daar komt Louis Clincke met lenderukken naar voren. Hij komt aan het wiel. 50, 30, 10 meter...Vlinvke strandt aan het wiel van de Ier. Zilver voor Clincke. Peasgood voor brons. . Aankomst Daar komen ze. Nog 150 meter te gaan. Wie gaat het halen? De Ier Grimes zet aan. Nog 100 meter te gaan. Daar komt Louis Clincke met lenderukken naar voren. Hij komt aan het wiel. 50, 30, 10 meter...Vlinvke strandt aan het wiel van de Ier. Zilver voor Clincke. Peasgood voor brons.

18 uur 36. Laatste beklimming. De Brit Peasgood valt aan. Clincke parreert. Het gaat een sprint worden. Twee kilometer te gaan.

18 uur 34. Voorlaatste beklimming. Het ziet er naar uit dat de beslissing gaat vallen in de laatste beklimming of in een sprint. Nog steeds 6 leiders samen.

18 uur 29. Laatste ronde. Aanval van de Ier Grimes. Clincke doet de inspanning en dicht het gat. Hij controleert de wedstrijd. Nog steeds 6 leiders samen.

18 uur 19. 12e beklimming. Nog 11 kilometer te gaan. De zes leiders zijn nog steeds samen. De Brit aan de leiding, Clincke in 2e positie.

18 uur 13. 11e beklimming. Aanval Peasgood, Clincke volgt de Brit heel vlot. De rest op 2 meter als ze boven komen op de klim. Nu gaan de renners naar de oevers van de Sint-Laurence River.

18 uur 11. Doortocht 5e ronde. Clincke zet hem achteraan de groep. De 35-jarige Clincke spaart zich voor de twee laatste ronde. Hij ziet er nog goed uit.

18 uur 10. 10e beklimming. Nog steeds de 6 leiders van MC4 samen. De Brit Peasgood aan de leiding maar iedereen volgt hem.

18 uur 04. De snelle Italiaan Pittacolo is een meervoudige wereldkampioen op de weg en heeft de 6 leiders van MC4 moeten laten rijden. Hij won nog in Oostende. De 52-jarige Italiaan was jarenlang de snelste in zijn categorie. Nu speelt zijn leeftijd hem tegen.

Hij won nog in Oostende. De 52-jarige Italiaan was jarenlang de snelste in zijn categorie.

Nu speelt zijn leeftijd hem tegen.

17 uur 59. 9e beklimming. De zes leiders in MC4 nog steeds samen. Clincke zet zich op kop van de groep.

17 uur 54. Doorkomst 4e ronde. De 6 leiders in MC4 kijken naar elkaar. Het stokt een beetje. Ik vermoed dat iedereen blij is dat het tempo uit de groep is, want de eerste 3 ronden gingen aan een hoog tempo vooruit. Clincke drinkt een beetje. Ze gaan de afdaling in naar de 9e beklimming.

17 uur 44. 8e beklimming. 6 MC4-renners samen. Clincke in 2e positie.

17 uur 41. Louis Clincke. De 35-jarige Clincke woont met de liefde van zijn leven,Lien Buysse, in Lembeke, waar het koppel nu samen wonen met onze dochter Irène (bijna 3 jaar) en 2 hondjes Guzzi en Marie-Jeanne. Hij is afgestuurd als verzekeringsmakelaar en heeft altijd gewerkt bij zijn ouders in het zakenkantoor Clincke in Eeklo. In 2013 heeft hij een zwaar motorongeluk met 2 dubbele open armbreuken, schaambeen, heilig been, heupkom en dubbele open beenbreuk opgelopen. De Lembekenaar liep ook ernstige zenuwletsels, klaplongen en gescheurde darmen op. Na 379 dagen kon hij het ziekenhuis verlaten om thuis verder te revalideren. Nu staat hij op het hoogste niveau in Para-cycling. Respect.

17 uur 40. 7e beklimming. 7 leiders allen MC5. In de achtervolgende groep volgt Clincke attent.

17 uur 37. Tussenstand MC4. 6 renners blijven vooraan in de kopgroep, de Ier Grimes, de Fransman Le Rousseau De Spanjaard Juan Jimenez Gutierre, Louis Clincke, de Brit Peasgood en de Duitser Schäfer.

17 uur 35. Doortocht 3e ronde. 4 MC5-renners slaan een klein gaatje. 20 meter op de kopgroep die verder uiteen is gevallen op de klim.



17 uur 33. Op het vlakkere deel na de beklimming komt alles terug samen.

17 uur 27. 6e beklimming. De MC5-renners hebben er de beuk ingegooid. De gaat razendsnel. Clincke volgt in 3e positie van de MC4-renners.

17 uur 22. 5e beklimming. Alles terug samen. De renners gaan nu de afdaling in op volle snelheid. Clincke in de groep.