F2-kampioen Oscar Piastri (21) vult de vrije stoel van Fernando Alonso bij Alpine in

Fernando Alonso zette maandag de stoelendans in de F1 in gang door over te stappen van Alpine naar Aston Martin, waar hij de afscheidnemende Sebastian Vettel vervangt.

Oscar Piastri is nu de volgende die zijn dansschoenen mag aantrekken.

De regerende kampioen in de F2-klasse, de wachtkamer van F1, promoveert volgend seizoen naar de koningsklasse van de autosport en zal bij Alpine zijn debuut maken.

Helemaal verrassend is dat niet, want Piastri was al testrijder bij Alpine en teambaas Otmar Szafnauer had al vaker laten vallen dat de Australiër volgend seizoen zijn kans zou krijgen.

Piastri krijgt zo de voorkeur op andere kanshebbers als Nyck de Vries of Nico Hulkenberg, wiens namen ook circuleerden in de pits van het F1-circus.

De Australiër wordt bij Alpine ploegmaat van Fransman Esteban Ocon.