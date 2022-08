WB Para-cycling: Zilver voor Celen en Hordies, 7e plaats voor Van de Steene

clock 20:20 20 uur 20.

clock 20:31 20 uur 31. Handbiker Jonas Van de Steene eindigt 7e in de tijdrit. Hij finisht daarmee op 1 minuut 35 seconden van de Oostenrijkse winnaar Frühwirth. Tweede werd de Pool Wilk op 56 seconden. Derde de Fransman Bosredon, die 1 seconden tekort kwam voor de zilveren plak.



clock 19:51 19 uur 51. Belg van het moment: handbiker Jonas Van de Steene. Handbiker Jonas Van de Steene nam dit jaar enkel deel aan de wereldbeker in Oostende, waar hij in de tijdrit 4e werd. De man uit Zaffelare won met glans de wegrit. Hij werd ook Belgisch kampioen op de weg.

clock 17:45 17 uur 45. Zilver voor Hordies. Handbiker Maxime Hordies is na Celen ook tweede geworden in de tijdrit. De Italiaan Cornegliani werd eerste en de Tsjech Jahoda 3e.

clock 16:47 16 uur 47. Belg van het moment: handbiker Maxime Hordies. Maxime Hordies nam in de vorige wereldbekermanches 2x zilveren medaille in de wereldbekers tijdrijden in Oostende en Elzach. De Overijsenaar won beide wegritten. Daarnaast werd hij Europees kampioen op de weg en vice-Europees kampioen in het tijdrijden.

clock 16:43 16 uur 43. Zilver voor Tim Celen . Driewieler Tim Celen is knap 2e geworden in de tijdrit. Hij finishte 3,74 seconden na de Duitser Jäger. Derde werd de Australier Jones. Celen verloor die achterstand in de eerste ronde en reed een identieke rondetijd als de Europees kampioen in de tweede ronde.

clock 16:30 16 uur 30. Belg van het moment: driewieler Tim Celen . Tim Celen heeft dit jaar al een schitterend parcours afgelegd. De 24-jarige Celen nam 2x een zilveren medaille in de wereldbekers tijdrijden in Oostende en Elzach. Hij won in de wegrit in Elzach en werd tweede in Oostende. Daarnaast werd hij Europees kampioen op de weg en vice-Europees kampioen in het tijdrijden.

clock 11:25 We arrived in Canada! #paralympicteambelgium. 11 uur 25. We arrived in Canada! #paralympicteambelgium

