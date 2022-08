WB Para-cycling: medaillestand staat op 5, Clincke rijdt naar goud

Louis Clincke won in de wegrit in de wereldbekermanche van Elzach en was 6e in de tijdrit. Hij nam een bronzen medaille in de wegrit in Oostende en werd 4e in de tijdrit.

Op het Europees kampioenschap nam hij zilver in de tijdriten had pech in de wegrit.

Clincke werd ook Belgisch kampioen in het tijdrijden.