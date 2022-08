Thomas Detry maakt nog een sprongetje op de slotdag in Wales

clock 18:27 18 uur 27. Thomas Detry heeft met een slotronde in 68 slagen, drie onder par, nog dertien plaatsen winst gemaakt in Newport. Hij eindigde op de twaalfde plaats, op tien slagen van de Engelse winnaar Callum Shinkwin, die met een totaal van 272, twaalf onder, één slag beter deed dan de Schot Connor Syme. Na de tweede ronde was Detry nog vierde, maar een derde ronde in 76 slagen deed hem naar de 25e plaats tuimelen. Die zwakke ronde kon de 29-jarige Brusselaar zondag enigszins wegwerken. Hij begon nochtans met twee bogeys op de eerste vier holes, maar op zijn laatste tien holes putte hij zes birdies weg waartussen hij nog een keer in de fout ging. Voor de 29-jarige uit Watford is het zijn tweede overwinning op de European Tour. In 2019 won hij het Cyprus Open. . Thomas Detry heeft met een slotronde in 68 slagen, drie onder par, nog dertien plaatsen winst gemaakt in Newport. Hij eindigde op de twaalfde plaats, op tien slagen van de Engelse winnaar Callum Shinkwin, die met een totaal van 272, twaalf onder, één slag beter deed dan de Schot Connor Syme. Na de tweede ronde was Detry nog vierde, maar een derde ronde in 76 slagen deed hem naar de 25e plaats tuimelen. Die zwakke ronde kon de 29-jarige Brusselaar zondag enigszins wegwerken. Hij begon nochtans met twee bogeys op de eerste vier holes, maar op zijn laatste tien holes putte hij zes birdies weg waartussen hij nog een keer in de fout ging. Voor de 29-jarige uit Watford is het zijn tweede overwinning op de European Tour. In 2019 won hij het Cyprus Open.

Detry verbrodt het op "moving day". Thomas Detry mag een goed klassement in Wales wellicht op zijn buik schrijven. Gisteren schitterde hij nog met een rondje van amper 66 slagen, maar vandaag had hij maar liefst 10 slagen meer nodig voor zijn 18 holes. Zoals verwacht veel afval op zijn scorekaart, met 2 dubbele bogeys en 2 bogeys.



Helemaal bovenaan hebben 2 spelers zich van de rest van het pak losgerukt. Callum Shinwin (rondje in 65 slagen!) heeft 1 slag minder dan Julien Guerrier. De nummer 3 volgt al op 5 slagen.

Detry maakt monstersprong. Thomas Detry leek na de eerste dag in Wales niet mee te doen om de knikkers, maar een dag later liggen de kaarten helemaal anders. Met een rondje van amper 66 slagen (het beste rondje deze week op Celtic Manor) is hij maar liefst 53 plaatsen geklommen in het klassement, naar de gedeelde 4e plaats. Leider Julien Guerrier is met -7 ook nog altijd binnen schot.



Nicolas Colsaerts haalt bij zijn comeback zoals gevreesd de cut niet, al deed hij het met een rondje in 74 slagen wel al een stuk beter dan gisteren.

Colsaerts maakte rentree. Nicolas Colsaerts, die na enkele maanden zijn rentree maakt op het DP World Tourcircuit nadat hij in januari geveld werd door een zeldzame nierziekte, leverde een scorekaart af waarop vier bogeys en twee dubbele bogeys stonden. Aan het einde van zijn ronde lukte de 39-jarige drievoudige European Tour-winnaar twee birdies. Met zijn ronde van 78 slagen, zeven over par, sloot Colsaerts dag 1 af op een gedeelde 137e plaats.

