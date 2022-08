Thomas Detry begint aan Cazoo Open met 57e plaats, Nicolas Colsaerts maakt rentree

23 uur 13. Colsaerts maakte rentree. Nicolas Colsaerts, die na enkele maanden zijn rentree maakt op het DP World Tourcircuit nadat hij in januari geveld werd door een zeldzame nierziekte, leverde een scorekaart af waarop vier bogeys en twee dubbele bogeys stonden. Aan het einde van zijn ronde lukte de 39-jarige drievoudige European Tour-winnaar twee birdies. Met zijn ronde van 78 slagen, zeven over par, sloot Colsaerts dag 1 af op een gedeelde 137e plaats. .

Thomas Detry begint in Newport met een 57e plaats na de openingsronde. De 29-jarige Brusselaar zag drie birdies in de cup verdwijnen waartegen hij ook vier bogeys op zijn kaart moest noteren. Met zijn ronde van een over par telt Detry vijf slagen meer dan een trio met de Fransman Julien Guerrier, de Engelsman Dale Whitnell en de Schot Connor Syme die de leiding delen.