Thierry Neuville zet meteen de toon in Finland: "Maar morgen wordt andere koek"

20 uur 05. Neuville wint 1e race. Thierry Neuville is meteen goed van start gegaan in de Rally van Finland. In de shakedown (die niet meetelt voor het klassement) bleef hij met een 9e plaats nog wat onder zijn niveau, maar met winst in de eerste échte race (voor zijn ploegmaat Tänak) is dat al lang vergeten. "Ik hou altijd van dit soort superspeciale races. Ik heb me geamuseerd", zei Neuville. "Morgen wordt het wel andere koek." .