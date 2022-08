Sportsocioloog na "geweldige sprong": "Mannensporten mogen niet de norm zijn waaraan we vrouwensporten toetsen"

Tijdens de Ronde van Frankrijk voor vrouwen stonden horden toeschouwers langs de kant en ook het EK in Engeland werd gespeeld in (bijna-)volle stadions. Hoe belangrijk is die aandacht voor vrouwensport? "Wat we vandaag meemaken is toch een reuzensprong in de ontwikkeling van vrouwensporten", zegt sportsocioloog Bart Vanreusel.

"We mogen niet vergeten dat de sport al meer dan een eeuw gedomineerd werd door mannen. Het was een echt mannenbastion. Wat we nu de voorbije weken zagen, is heel merkwaardig en positief: in prestaties, in imago, in media, in belangstelling,..."

"Ik denk dat we echt een doorbraak meemaken", meent Vanreusel. "Van iets waar we al jaren op wachten. Maar dit komt zeker niet zomaar. Onze clubs en bonden zijn al jaren bezig met het ontwikkelen van vrouwensporten. Denk maar aan onze nationale teams zoals de basketbal- en volleybalvrouwen."

"Ik was in het fandorp in Leuven toen de Flames speelden en je had daar dezelfde beleving als in het Wembley-stadion gisteren."