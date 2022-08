Rugblessure houdt Alison Van Uytvanck weg uit Toronto

Vorige week moest Van Uytvanck in Praag de strijd staken in de eerste ronde. Nu blijkt dat ze niet fit raakt voor het toernooi van Toronto, een belangrijk voorbereidingstoernooi op de US Open in Canada.

Van Uytvanck schrijft op Instagram dat ze sukkelt met haar onderrug. "Ik hoop er snel weer bij te zijn", rondt ze het korte statement af.