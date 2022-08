Ruben Van Gucht: "Koester dit Tour-format en kopieer het naar de Giro en de Vuelta"

De eerste Tour de France voor vrouwen zit erop. In de euforie van deze geslaagde editie wordt er ook al vooruit gekeken naar de toekomst. Commentator Ruben Van Gucht pleit voor rust. "Deze Tour was een positief verhaal, koester nu even de dingen die goed zijn."

Het vrouwenpeloton heeft de remmen nog maar net dichtgeknepen of er wordt al naar de komende jaren gelonkt. En uiteraard zijn er opmerkingen na de eerste volwaardige achtdaagse. “In de euforie van een geslaagde Tour moeten we niet meteen alles willen veranderen”, vindt commentator Ruben Van Gucht aan het einde van deze Tour de France Femmes. “Deze Tour was een positief verhaal, maar koester nu even de dingen die goed zijn en bouw rustig aan de toekomst.” “Volgend jaar is de euforie er niet meer omdat het de eerste keer was en omdat er nieuwe verhalen waren. Het nieuwe is er dan af, wat een belangrijke test zal zijn voor het enthousiasme.”

Een tijdrit? Als tussenoplossing denk ik eerder aan een proloog op de Champs-Elysées over een parcours van net geen 6 kilometer. Daar kunnen er veel meer rensters meedoen voor de gele trui. Ruben Van Gucht

Zo weerklinkt bijvoorbeeld de roep om een tijdrit. Onder anderen Annemiek van Vleuten vindt dat een absoluut gemis. Ruben Van Gucht: “Ik snap dat iedereen graag een tijdrit wil omdat dit bij een grote ronde hoort. Maar stel dat er zo een tijdrit was op dag 6, dan had Van Vleuten de tegenstand daar al op 3 minuten gezet en was de spanning er meteen uit.” “Als tussenoplossing denk ik eerder aan een proloog op de Champs-Elysées over een parcours van net geen 6 kilometer. Daar kunnen er veel meer rensters meedoen voor de gele trui." "En daarnaast is het voor kleinere ploegen ook gemakkelijker om de tijdritfietsen daar te krijgen. Niet elke Tour-ploeg heeft al dezelfde mogelijkheden. Ook dat is een factor.”

Onder meer Ellen van Dijk betreurde de afwezigheid van een tijdrit in de Tour.

"Ik vond de opbouw goed"

Mag de Tour de France Femmes de komende jaren gespreid worden over meer dan 8 dagen? En is het verstandig om ook naar de Alpen te trekken? “Ik vond de opbouw zoals die er nu was eigenlijk heel goed. De organisatie heeft een mooie balans gevonden met het zwaartepunt aan het einde.” “Je zou de Tour nog kunnen verlengen, maar dan naar maximaal 10 dagen en met een rustdag tussen. Ik zie echter weinig in een Tour van 3 weken, want dan kom je ook al in de problemen met de plaats op de kalender." “Naar de Alpen trekken kan dan zeker, maar dan met minder beklimmingen als in de Vogezen. Ik begrijp dat het mythische van een klim als de Mont Ventoux prikkelt, maar dat hoeven er dan geen 3 op een rit te zijn.” Ruben Van Gucht pleit ervoor om erover te blijven waken dat het format populair blijft en dat de spanning erin zit.

“En doe dat in functie van hoe het peloton zich de komende jaren nog vormt.” “Volgens mij is het nu veel belangrijker dat je deze formule kopieert naar de Giro en de Vuelta. Die organisaties staan nog niet altijd helemaal op punt." "Dat zou een mooie stap voorwaarts zijn, eerder dan het verlengen van deze Tour. Dat is de volgende logische stap.”