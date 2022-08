LIVE: WB Para-cycling: volg hier wegwedstrijd van handbiker Jonas Van de Steene.

Het gaat hard in de MH4-wedstrijd. Tien man samen met Jonas Van de Steene achteraan de groep.

17 uur . Doorkomst 1e beklimming. Het gaat hard in de MH4-wedstrijd. Tien man samen met Jonas Van de Steene achteraan de groep. .

3,2,1...en we zijn vertrokken.

16 uur 45. Start Jonas Van de Steene. 3,2,1...en we zijn vertrokken. .

De wedstrijd is 61.6 lang met 14 beklimmingen met 518 hoogtemeters.

16 uur 40. Wegwedstrijd van handbiker Jonas Van de Steene. De wedstrijd is 61.6 lang met 14 beklimmingen met 518 hoogtemeters. De topfavorieten: Oostenrijkers Thomas Frühwirth en Alexander Gritsch, Pool Rafal Wilk, Fransmannen Mathieu Bosredon en Joseph Fritsch, de Amerikaan Travis Gaertner, de Australier Grant Allen en onze Belg Jonas Van de Steene. .

clock 15:05

15 uur 05. Maxime Hordies verovert het goud! . Daar komt hij dan...het is Maxime Hordies! Hij was de sterkste in de laatste kilometer. Hij komt 5" voor de Italiaan binnen. Een mooie generale repetitie voor het WK binnen een week. .