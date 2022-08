LIVE: Volg hier al de resultaten van de wereldbeker Para-cycling in Quebec (Canada)

Maxime Hordies nam in de vorige wereldbekermanches 2x zilveren medaille in de wereldbekers tijdrijden in Oostende en Elzach. De Overijsenaar won beide wegritten.

16 uur 50. Belg van het moment: handbiker Maxime Hordies. Maxime Hordies nam in de vorige wereldbekermanches 2x zilveren medaille in de wereldbekers tijdrijden in Oostende en Elzach. De Overijsenaar won beide wegritten. Daarnaast werd hij Europees kampioen op de weg en vice-Europees kampioen in het tijdrijden. .

16 uur 45. 2e plaats voor Tim Celen . Tim Celen is knap 2e geworden in de tijdrit. Hij finishte 3,7 seconden na de Duitser Jäger. Derde werd de Australier Jones. .

16 uur 10. Belg van het moment: driewieler Tim Celen . Tim Celen heeft dit jaar al een schitterend parcours afgelegd. De 24-jarige Celen nam 2x een zilveren medaille in de wereldbekers tijdrijden in Oostende en Elzach. Hij won in de wegrit in Elzach en werd tweede in Oostende. Daarnaast werd hij Europees kampioen op de weg en vice-Europees kampioen in het tijdrijden. .