Landskampioen Oostende haalt Vrenz Bleijenbergh weer naar België

Vrenz Bleijenbergh is een jeugdproduct van de Antwerp Giants, de club waar hij ook zijn eerste stappen in het profbasketbal zette. De nu 21-jarige forward hoopte in de zomer van 2021 opgepikt te worden door een NBA-team, maar werd uiteindelijk niet gekozen in de jaarlijkse draft.

Bleijenbergh koos dan voor een buitenlands avontuur bij de Spaanse eersteklasser Betis. Daar viel hij na enkele maanden uit de gratie van de nieuwe coach en werd zijn contract ontbonden.



Sindsdien probeerde hij zich via de G League in de kijker te spelen van de NBA-teams. Bleijenbergh lag vorig seizoen even onder contract bij de Windy City Bulls, de satellietclub van de Chicago Bulls. Vorige maand kon hij zich niet in de kijker spelen in de Summer League als testspeler bij de Phoenix Suns.

Nu keert de Belgian Lion dus terug naar de Belgische competitie, waar hij een contract getekend heeft bij landskampioen Oostende. Daar vindt hij met Dario Gjergja ook de coach van de nationale ploeg terug.

In Oostende hoopt Bleijenbergh om zichzelf weer in het vizier van de buitenlandse clubs te spelen. Dat hij aan de kust ook kan werken met de coach van de Belgian Lions, is mooi meegenomen met het oog op het EK. Dat vindt begin september plaats. Bleijenbergh maakt deel uit van de Belgische selectie die deze week 2 oefenmatchen speelt in Finland.