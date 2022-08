Jef Vandorpe stopt met rolstoeltennis: "Ik kon me niet genoeg meer opladen"

In het zog van Joachim Gérard zette ook Jef Vandorpe zijn weg naar de top van het rolstoeltennis in. Voor de Spelen van Rio was hij nog net te jong, maar in Tokio was hij er wel bij. Zowel in het enkel- als dubbelspel bereikte hij toen de 1/8e finales.

Maar sindsdien was het stil rond Vandorpe en nu heeft hij de knoop doorgehakt. "Op naar nieuwe uitdagingen", post de rechtenstudent op Instagram.

"Ik heb besloten om mijn carrière als professioneel rolstoeltennisser te beëindigen. Ik stelde maanden geleden al vast dat ik de motivatie om op het hoogste niveau te spelen miste. Uiteindelijk is die motivatie niet meer teruggekeerd."

"Ik kijk terug op veel schitterende jaren en ervaringen. Ik wil graag iedereen bedanken die mij gesteund heeft, van dichtbij en veraf. Op naar het volgende hoofdstuk!"