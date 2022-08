Fernando Alonso (41) neemt plekje over van Vettel bij Aston Martin

Sebastian Vettel, die vorige week zijn afscheid aankondigde, had al Mick Schumacher als kandidaat naar voor geschoven om zijn plekje bij Aston Martin over te nemen, maar het Britse F1-team kiest voor een pak meer ervaring.

Fernando Alonso, die vorige week nog zijn 41e verjaardag vierde, tekent een meerjarig contract bij Aston Martin. De Spanjaard begint volgend seizoen zo aan zijn 20e seizoen in de Formule 1.

"Het hele bedrijf is heel blij om de ongelofelijke ervaring van Fernando naar het team te brengen", klinkt het in een statement. "Het aantrekken van zo'n speciaal talent als Alonso is een duidelijk statement van een organisatie dat een winnend F1-team wil ontwikkelen."

Alonso, goed voor twee wereldtitels in 2005 en 2006, kiest na 8 seizoenen bij Renault/Alpine voor een nieuw avontuur bij Aston Martin. "Deze ploeg heeft de energie en het doel om te winnen. Daarom is het een van de meest spannende teams in de F1 vandaag", aldus de Spanjaard.

"Ik ken Lawrence Stroll (eigenaar, red) en Lance al jaren en het is heel duidelijk dat ze de ambitie en passie hebben om te slagen in de F1. Niemand in de sport toont een grotere visie en vastberadenheid om te winnen en dat maakt het een heel leuke kans voor mij."

"Ik heb nog altijd de honger en ambitie om vooraan mee te strijden. We weten dat er nog veel werk is om vooraan mee te strijden en zullen er al onze energie in moeten steken. Het is mijn doel om weer te winnen."