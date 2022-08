Engelse kranten lyrisch na EK-titel: van "Game changers" tot "It's home!"

The Guardian: Game changers

In The Guardian wordt het grotere belang van de Europese titel geschetst: "Toen Leah Williamson de trofee in haar regenboogarmband omhoog stak, voor een recordaantal toeschouwers, was het niet alleen het einde van een avontuur, maar ook het begin van iets nieuws."

The Times: "Meer dan enkel een glorieuze avond"

In The Times wijzen ze op het contrast tussen de vrolijke festiviteiten rond de titel van de Lionesses en de grimmige sfeer na de verloren EK-finale van de mannen een jaar geleden. "Maar de overwinning betekent veel meer dan een glorieuze avond", lezen we, waarna de woorden van kapitein Leah Williamson worden geciteerd: "Dit is niet alleen een scharniermoment voor het vrouwenvoetbal, maar hoe de hele samenleving naar vrouwen kijkt."

Daily Express: "It's Home!"

In de populistische Daily Express gaan ze vooral in op het thema "Football's coming home", om te beginnen met hun titel "It's home!" - "Voetbal is eindelijk thuis". "Engeland maakt een einde aan een lijdensweg van 56 jaar met een zege tegen de oude aartsrivaal Duitsland."

BBC: "Een finale zoals we er nog nooit een zagen"

De openbare omroep BBC kiest online voor een iets drogere berichtgeving. "Het was een finale zoals we er nog nooit een zagen. Met een ongekende opbouw die alles overtrof als het over vrouwenvoetbal ging. Mannelijke voetbalfans droegen shirts met namen van de vrouwelijke helden erop, overal waren grote schermen en Wembley was al goed gevuld sinds de ochtend (de match was om 18 uur)."

The Independent: "They think it's all over? Slechts een begin"

In The Independent verwijzen ze naar de legendarische woorden aan het einde van de WK-finale van 1966 (toen Engeland West-Duitsland versloeg in de verlengingen). "De laatste keer dat Engeland een groot toernooi won, dachten ze dat het allemaal voorbij was ('They think it's all over'). Deze keer krijg je het gevoel dat het slechts een begin is."

Daily Mail: "Grootste sportieve triomf"